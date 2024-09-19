Глава Ford назвал китайских автопроизводителей «экзистенциальной угрозой»

Ford признал отставание от китайских автопроизводителей. После визита в Китай генеральный директор Ford Джим Фарли сказал, что китайские производители электрокаров представляют собой «экзистенциальную угрозу» для западных компаний. Чтобы защититься от этой угрозы, Ford вкладывается в разработку доступных «батарейных» машин, в то время как власти США укрепляются в намерении ввести 100-процентные пошлины на китайские электромобили.

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Фарли отметил, что Китай — далеко не первый серьезный соперник, с которым сталкивается автопром США. Он вспомнил подъем Toyota, Honda и других японских производителей, которые начали теснить американских в 80-х годах прошлого века, а также южнокорейские Hyundai и Kia, тоже поднаторевших в сфере электрокаров.

Противостоять соперникам из Поднебесной, а также соотечественникам из Tesla фордовцы планируют с помощью доступных новинок. В феврале компания созвала команду инженеров для разработки новой платформы для электрокаров.

Ее первенец должен составить конкуренцию BYD Seagull — самому продаваемому автомобилю в КНР. Цену Ford планирует удержать в пределах 11 тысяч долларов (чуть больше миллиона в пересчете на рубли). Также компания анонсировала полностью электрический кроссовер Puma-E, основным рынком для которого должна стать Европа.

Пока же электромобили «голубого овала» убыточны, и Ford вынужден отменять более ранние проекты. Разработку трехрядного кроссовера, выход которого был запланирован на 2027 год, свернули, а выпуск электрического пикапа F-150 нового поколения отложен на два года.

Между тем правительство США утвердило планы ввести 100-процентные тарифы на ввоз электрокаров из Китая. Ожидается, что заградительные меры вступят в силу 27 сентября. Подтягивается и Европа со ставками до 36,3 процента. Правда, по данным Bloomberg, они все же могут быть пересмотрены в сторону снижения.