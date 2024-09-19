Европейский автопром ждут большие потрясения

Эксперт FIEV предупредил о сокращении миллионов рабочих мест в автопроме. Президент Федерации производителей автомобильного оборудования Франции Жан-Луи Пеш заявил о высоком риске сокращений половины рабочих мест в автомобильной отрасли по объективным причинам.

© Quto.ru

Во-первых, это значительное снижение объёмов производства машин во всём мире. Во-вторых, замедление роста рынка электромобилей, что не было предусмотрено стратегиями практически всех производителей. Третья причина тоже очевидна — высочайшая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.

По словам Пеша, с учётом всех трёх причин «потеря ещё половины рабочих мест в течение следующих пяти лет» не должна быть неожиданностью.

Согласно ранее опубликованным аналитическим данным, примерно третья часть крупнейших заводов ведущих автопроизводителей Европы, среди которых BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen, в 2023 году использовали только половину своих мощностей, что было связано со стремительным сокращением годовых объёмов продаж новых машин в Европе — приблизительно на три миллиона. Это значит только одно — показатели реализации так и не смогли вернуться на допандемийный уровень.