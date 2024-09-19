Соколов рассказал, почему АвтоВАЗу сложно конкурировать с «китайцами»

Соколов: АВТОВАЗ и китайские компании находятся в разных конкурентных условияхАВТОВАЗу пока сложно конкурировать с китайцами из-за разных конкурентных условий, рассказал президент концерна Максим Соколов.

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По его словам, Китай купил многие инженерные компании и целые европейские бренды с богатейшей историей интегрировал в свой корпоративный периметр. Также он отметил, что китайские компании, имея финансирование по сниженным ставкам, могут «вбрасывать» его на российский рынок и поддерживать этим свои продажи. АВТОВАЗ льготное кредитование дилерам предоставлять не в состоянии.

«Мы взять деньги в банке дешевле чем под 21% (ключевая ставка плюс 2%) не можем. Китайцы берут деньги по другой цене и дают дилерским центрам, для того чтобы они продвигали их продукцию», – пояснил он.

Также Соколов упомянул об объемах господдержки, которые в Китае ориентированы не только на поддержку экспорта, но и на создание местных производственных мощностей. А АВТОВАЗ работает «с тем, что у нас есть», сказал глава компании. При этом он напомнил о размерах рынков. В Китае он составляет около 27 млн автомобилей, и еще около 4-5 млн машин идет на экспорт, а в России в прошлом году было продано всего чуть больше миллиона машин. Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.