Компания Sharp представила свой первый концептуальный электромобиль LDK+. Об этом сообщает Speedme.ru.

Напомним, что Sharp является известным японским производителем электроники. Так, компания решила зарекомендовать себя и в качестве создателя электромобилей.

Подчеркивается, что на технологической выставке в Токио, которая состоялась 17-18 сентября, компания продемонстрировала этот минивэн. Он получил искусственный интеллект, который позволяет трансформировать машину в мобильное рабочее место или детскую игровую зону.

Разработанный на базе полностью электрической платформы Foxconn Model C, LDK+ интегрирует передовые технологии Foxconn, известной своим опытом в производстве iPhone.

Sharp оснащен огромным 64-дюймовым LED-экраном, который превращает интерьер в мультимедийное пространство для развлечений или работы. Старт продаж таких электромобилей ожидается не ранее конца этого десятилетия.

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