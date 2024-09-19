В России автомобили подорожают на 20% из-за утильсбора

Утвержденное постановлением правительства России повышение ставок утилизационного сбора приведет к серьезному подорожанию автомобилей. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на Конвенции РОАД.

«Мы в РОАД ожидаем, что уже скоро повышение цен на автомобили достигнет 20% из-за утверждённого решения о повышении ставок утилизационного сбора», — сказал Подщеколдин.

13 сентября было утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Суммы утильсбора для машин, ввезенных в страну до 1 октября этого года, будут определяться на основании предыдущих коэффициентов, если подать документы в таможенные органы не позже 15 октября.

Ранее стало известно о рекордном подорожании китайских авто после повышения утильсбора.