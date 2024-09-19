Появились результаты краш-тестов Subaru Solterra: она безопасней WRX

Subaru Solterra получила награду Top Safety Pick+ за высокие стандарты безопасности, тогда как WRX лишь Top Safety Pick из-за проблем.

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Subaru продолжает демонстрировать высокие стандарты безопасности: модель 2024 года Solterra получила престижную награду Top Safety Pick+ от Института страховой безопасности на дорогах (IIHS). Это высшая оценка, которую можно получить в рамках строгих тестов на безопасность, сообщает 32cars.ru.

Solterra, построенная на базе Toyota bZ4X, успешно прошла все краш-тесты, включая боковые столкновения и испытания на предотвращение наезда на пешеходов. В то же время Subaru WRX 2024 года удостоилась только награды Top Safety Pick, что ниже максимальной оценки. Основной проблемой стало поведение автомобиля в обновленном тесте на фронтальное столкновение с умеренным перекрытием. Во время испытаний голова манекена слишком близко подошла к спинке переднего сиденья, что могло привести к травмам в реальной ситуации. Также был зафиксирован риск смещения ремня безопасности на область живота, что могло вызвать повреждения внутренних органов.

Однако Subaru внесла улучшения в WRX, усилив боковые структуры и добавив новые боковые подушки безопасности. Кроме того, модель 2024 года получила систему помощи водителю EyeSight, которая повышает безопасность на дорогах. Solterra, как полностью электрический кроссовер, продолжает впечатлять своими инновациями и является одной из самых безопасных моделей марки Subaru.