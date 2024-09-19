Audi прощается с легендарным двигателем 2.5 TFSI спустя 15 лет

Эпоха пятицилиндрового двигателя 2.5 TFSI от Audi близка к завершению. Модель RS3 станет последней, использующей этот мотор.

© Wikimedia Commons

Audi объявила о возможном исчезновении своего легендарного 2.5-литрового пятицилиндрового двигателя TFSI. За последние десятилетия этот агрегат стал одним из самых награждаемых в автомобильной истории. Он дебютировал в 2009 году, впервые появившись в модели TT RS, а затем в RS3, где получил высокие оценки за свою производительность. Тем не менее, эпоха этих моделей подходит к концу, сообщает SPEEDME.RU.

В 2023 году TT RS была снята с производства, и по слухам, следующая генерация RS3 станет электрической. Хотя двигатель 2.5 TFSI добился значительных успехов, его будущее теперь под вопросом. Модель RS3 станет последней в линейке Audi, использующей этот мотор, а строгие экологические нормы Европы уже ограничили его мощность в версии для ЕС.

Audi планирует полностью перейти на электрические модели к концу десятилетия, что означает, что такие двигатели, как 2.5 TFSI, могут стать историей. Остаётся надежда на выпуск более мощной версии RS3, но ясно одно: будущее принадлежит электрическим и гибридным силовым установкам, и, к сожалению, пятицилиндровому TFSI в нём, скорее всего, не будет места.