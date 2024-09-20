Для Toyota Supra подготовили атмосферный V8. Но есть нюанс
Для гоночной версии спорткара Toyota Supra разрабатывают новый пятилитровый V8. Новую версию знаменитого купе готовят специалисты австралийского подразделения японской марки. Подобный агрегат автомобиль получит впервые. При этом купить «Супру» с восьмицилиндровым мотором не получится, поскольку машину создают для гоночной серии Supercars Championship.
Гоночная Supra получит восьмицилиндровый двигатель с алюминиевым блоком, который ранее применяли на Lexus LC 500 и RC-F, а также на дакаровском пикапе Toyota Hilux. При этом мотор, характеристики которого пока неизвестны, адаптируют специально для нового спорткара. Сегодня серийные модели оборудуют четырёх- и шестицилиндровыми рядными агрегатами производства BMW.
Ожидается, что инженеры австралийского подразделения подготовят четыре трековых машины, две из которых предназначены для пилотов команды Walkinshaw Andretti United. В гонках новое купе впервые примет участие в 2026 году. Соперниками «Супры» станут Ford Mustang с 5,4-литровым V8 и «заряженные» Chevrolet Camaro.
В конце июня новый трековый спорткар представила компания BMW. Баварский бренд обновил гоночное купе M4 GT4.