Производитель электроники Sharp выпустит автомобиль

Sharp показал свой первый электрокар. Еще один производитель электроники собирается вступить в высококонкурентный сегмент электромобилей. О таком намерении заявила японская компания Sharp, представив прототип на выставке своих новинок в Токио, — минивэн LDK+ длиной около пяти метров. У него минималистично оформленный экстерьер, а внутренне убранство выстроено вокруг традиционного продукта Sharp — телевизора.

© Motor.ru

LDK+ построен на платформе MIH тайваньской Foxconn — материнской компании Sharp. Она была создана для автомобилей марки Foxtron, включая кроссовер Model C, который продается на Тайване.

На крыше вэна установлены солнечные батареи, а дополнительный аккумулятор может обеспечивать электроэнергией внешние приборы и даже дома.

© Sharp

© Sharp

© Sharp

© Sharp

© Sharp

© Sharp

Внутри — 65-дюймовый дисплей-телевизор, столики и передвижной диван. Убранством управляет искусственный интеллект, который получает от электроники данные и регулирует климатическую установку и яркость экрана. Окна оснащены шторами. Руля и педалей у прототипа нет. Впрочем, не было заявлено и об автопилоте: вероятно, работу над технической частью в Sharp решили отложить на потом.

Вышеупомянутый Model C, с которым LDK+ делит платформу, приводит в движение установка мощностью 234 лошадиные силы (339 Нм крутящего момента). Заявленный запас хода превышает 500 километров по циклу NEDC.

По словам представителей Sharp, цель компании — начать продавать электрокары к 2030 году. И даже этот срок пока приблизительный. Начать компания планирует с родной Японии, а затем, возможно, выведет «первенца» на зарубежные рынки.

Еще одним японским техногигантом, который попробует силы на рынке электрокаров, станет Sony. В 2022 году она совместно с Honda выпустит седан Afeela, за которым последуют еще два «батарейных» автомобиля. Между тем китайская Xiaomi уже активно продает свой электрокар SU7. Несмотря на ажиотаж, пока она теряет на нем деньги — около 9,2 тысячи долларов на каждом экземпляре.