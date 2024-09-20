Стал известен список оснащения Lada Aura

Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля, новый седан получит ряд опций премиум-сегмента. Об этом сообщает проект Авто Mail.ru со ссылкой на официальную брошюру компании, которая оказалась в распоряжении журналистов издания.

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«Если верить заготовке брошюры, то комплектаций у Aura пока ожидается три: Techno, Aura Black и Aura Grey. Во все по умолчанию входят: подлокотник заднего дивана, металлические накладки на педали и пороги с гравировкой имени модели. А еще глубокая тонировка задней полусферы окон (60%) и модем с предоплаченным тарифом», — сообщает портал.

Также указывается, что по габаритным размерам новый седан будет на 245 мм длиннее Lada Vesta. Длина Aura составляет 4690 мм, ширина — 1764 мм и высота — 1505 мм. Дорожный просвет бизнес-седана Aura — 176 мм. Новый автомобиль «АвтоВАЗа» будет оснащаться мотором 1.8, все сидения имеют обогревы, также в наличии подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Всего для Aura полагается пять фирменных вазовских окрасов кузова: черный «Пантера», белый «Ледниковый», темно-оранжевый «Серенада», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр». Покупатель сможет выбрать из трех вариантов салона: светло-серая кожа, черный из натуральной кожи и комбинация черной ткани и экокожи.

В базовом оснащении Techno седан Aura будет оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, 7-дюймовой мультимедийной системой EnjoY, а обогрев будет только у нижней части заднего дивана.