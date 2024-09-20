Пикап Jeep Gladiator лишили механической коробки передач

Пикап Jeep Gladiator лишился «механики». Внедорожник 2025 модельного года нельзя будет заказать с шестиступенчатой механической коробкой передач. Изменения коснутся всех комплектаций. Для «Гладиатора» будет доступна исключительно восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Также изменения произойдут в оснащении базовой версии пикапа, для которой теперь впервые доступны электрические стеклоподъемники.

© Motor.ru

По словам представителей Jeep, все пикапы Gladiator 2025 года получат высокотехнологичный восьмиступенчатый «автомат», который совместно с шестицилиндровым мотором позволит максимально использовать возможности буксировки. Именно такую конфигурацию силовых агрегатов выбрали большинство поклонников модели. В то же время родственный Wrangler по-прежнему будет доступен с механической трансмиссией.

Еще одно заметное обновление коснется Gladiator в базовой комплектации Sport, который впервые получит электрические стеклоподъемники и центральный замок. Нынешние пикапы начального уровня оснащены механическими системами открывания окон и отпирания дверей.

Стартовая стоимость «Гладиатора» со следующего года вырастет на 205 долларов. Таким образом, минимальная цена на обновленный пикап составит 39 995 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей по текущему курсу).

В начале июня компания Jeep представила лимитированную спецверсию пикапа Gladiator. Новинку подготовили тюнеры из ателье Mopar.