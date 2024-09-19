Электромобили назвали бесперспективными для России

В думском комитете по энергетике считают, что у работающих на водороде автомобилей перспектив больше, чем у электрических. Кроме того, по мнению первого зампреда комитета Павла Завального, России и Беларуси необходимо совместно развивать использование газомоторного топлива, так как это даст синергетический эффект для смежных отраслей двух государств.

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По мнению политика, одним из преимуществ использования метана в качестве топлива является то, что при его использовании нет необходимости субсидировать стоимость «горючего».

«Также есть задел для дальнейшего перехода на водород», — отметил депутат.

Он заявил, что на большинстве электростанций энергия вырабатывается при помощи паровых турбин, так что КПД составляет 20-30%. Если же сжигать в двигателе метан, то КПД увеличивается до 60%.

Не менее перспективным видом моторного топлива Завальный считает водород. В качестве примера он привёл проект БелАЗа по созданию самосвалов на топливных элементах. Впрочем, он также упомянул ещё о ряде преимуществ перед электрокарами.