Кадыров заявил, что Маск «отключил ему» Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск «отключил» его автомобиль Cybertruck. По словам Кадырова, ранее он получил этот автомобиль в подарок от Маска.

Как заявил Кадыров, Маск «удаленно отключил» автомобиль, который глава Чечни оснастил пулеметом и отправил в зону СВО. При этом Кадыров добавил, что таким образом Маск «поступил не по-мужски».

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, что в середине августа Кадыров заявил, что Маск прислал ему в подарок автомобиль Tesla Cybertruck. Позже сам Маск опроверг это заявление.