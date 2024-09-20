Volkswagen закроет один из заводов в Китае

Кризис постепенно охватывет производства Volkswagen в КНР. Стало известно, что совместное предприятие немецкого Volkswagen и китайского SAIC планирует завершить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на одном из заводов Китая. Источники сообщают, что речь идёт о предприятии в Нанкине, где собирают семейство Passat.

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Только один этот завод ежегодно производит до 360 тысяч автомобилей. Но для на такое количество уже не найти потребителя — интерес к электрокарам и гибридам изменил авторынок Китая. Дальнейшее завода имеет два варианта развития — продажа или закрытие производства с перераспределением сотрудников по соседним заводам.

Не лучшая ситуация у предприятия в Нинбо, где собираются модели Skoda. По некоторым данным, оно уже несколько месяцев стоит без работы. Из-за стремительно падающей популярности бренда его хотят перепозиционировать для китайского покупателя. Доля машин Skoda в общей структуре продаж SAIC-VW не так уж велика — всего около 1%, хотя ещё в 2018 году этот показатель составлял 17%.

Ранее Bloomberg сообщал, что кризис затронул все структуры совместного предприятия — 39 заводов в КНР могут ежегодно выпускать до 2,1 миллиона машин, но в настоящее время производственные мощности задействованы менее чем на 60%.

Такие же проблемы у Volkswagen и в Германии, где грядёт масштабное сокращение сотрудников и закрытие нескольких заводов.