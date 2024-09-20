Таксистам могут запретить повышать цены в ряде случаев

Депутаты Государственной думы подготовили проект поправок, которые предполагают запрет на повышение цен на такси во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что парламентарии на заседании 19 сентября обсуждали поправки в закон о такси, вступившие в силу 1 сентября 2023 года.

Таксисты должны теперь иметь два полиса страхования

Так, новое регулирование отразилось на стоимости услуг, например, во время повышенного спроса цена на такси повышается в три-пять раз.

Также депутаты предложили отказаться от единого цвета автомобиля при работе через агрегатор такси, достаточно будет оставить фонарь на крыше автомобиля и боковые обозначения «шашечки». Это должно позволить людям использовать собственный транспорт на работе и для личных поездок.

Накануне сообщалось, что технический осмотр автомобилей и прохождение медицинского осмотра планируют упростить для самозанятых таксистов.

В поправках к закону «О такси» говорится о том, что таксисты-частники смогут проводить ТО своего транспортного средства «с помощью органов чувств», без средств измерения.

Ранее в России выявили нехватку водителей такси.