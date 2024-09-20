Новая Toyota Camry получила пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP.

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В Китае независимая организация C-NCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP, проверила безопасность бизнес-седана Toyota Camry, который сейчас доступен в России по схеме параллельного импорта.

Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 89,21%, а пешеходов – в 80,46%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 93,02%. Всего автомобиль заработал пять звезд безопасности. При всех видах столкновений японский седан, который собирают в Китае, продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Уточняется, что для пешеходов наиболее опасны боковые стойки и область капота. Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.