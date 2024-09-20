Продажи Haval H6 сократились в 14 раз

На рынке Китая резко сократились продажи ранее популярного паркетника Haval H6. Такое положение ставит под вопрос будущее существование автомобиля.

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Впервые модель Haval H6 была представлена в 2011 году. Всего за 5 месяцев с момента презентации было реализовано свыше 31 000 автомобилей. В этот период в Китае активно рос спрос на паркетники. Почти 9 лет модель H6 удерживала статус лидера в категории.

Пик популярности кроссовера пришелся на 2016 год. Тогда дилеры продали 80 000 автомобилей за месяц. После этого реализация стала постепенно ухудшаться. В 2020 году продажи достигли минимума, и производитель предпринял попытку реабилитировать модель.

В августе текущего года компания продала только 5 807 новых Haval H6. Данный показатель в 14 раз меньше исторического максимума. Эксперты считают, что причина стремительного сокращения продаж кроется не в качестве самой модели и не в ее стоимости. Главное объяснение - в Китае становятся популярными автомобили с новыми источниками энергии. К данной категории относятся не только электрокары, но и гибридные версии.

Если 8 лет назад в Китае было продано только 507 000 автомобилей в категории EV, то в 2023 году показатель достиг отметки 9.5 млн единиц. Электрифицированные модели пользуются популярностью в Китае по разным причинам. Главная заключается в том, что на такой транспорт распространяется целый список льгот. Кроме того, владельцам электрокаров и гибридов проще получать регистрационные знаки.

Еще одна причина - сокращение стоимости таких автомобилей. Еще в 2018 году средняя цена составляла 225 000 юаней или 2.8 млн руб. Сейчас она равна 160 000 юаней или 2 млн руб. Сокращение стоимости объясняется снижением цены на литий. Кроме того, компании стараются максимально оптимизировать производственные процессы.