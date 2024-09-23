Российская полиция начала закупать Haval M6 тульской сборки

Российская полиция начала закупать еще один Haval тульской сборки. В Сети появились фотографии вседорожника M6 с цветографической схемой МВД, светодиодными спецсигналами и синими номерами типа 20. Как следует из надписей на дверях, новый Haval заступил на службу в Центральном районе Санкт-Петербурга. Из открытых источников стало известно, что автомобиль выпущен в 2024 году на российском заводе Great Wall Motors под Тулой.

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Как стало известно «Мотору», в Северной столице на балансе МВД есть как минимум два Haval M6 с идентификационными номерами, указывающими на российскую сборку. В свободной продаже такие машины стоят от 2,18 до 2,3 миллиона рублей в зависимости от типа трансмиссии. Под капотом безальтернативный турбомотор 1.5 (143 силы, 202 Нм), а привод только передний.

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Официальной информации о закупках Haval M6 в полицию найти не удалось, торжественного вручения китайских кроссоверов тоже не было. Однако автомобили Haval являются одними из немногих иномарок, которые подходят под критерии госзакупок, а для тендеров не требуются дополнительные согласования. Самой популярной моделью в МВД стал Haval F7 ушедшего поколения, также на балансе есть Dargo и Dargo X, Jolion и первая итерация H9.

Первыми среди российских спецслужб партию Haval M6 закупили в Федеральной службе охраны. Китайские «бюджетники» с номерами е***кх появились на столичных дорогах весной, постепенно меняя устаревшие Ford Focus.