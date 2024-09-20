Автоэксперт объяснил, чем опасны для автомобиля мойки самообслуживания

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Tank" Игорь Боярский рассказал "Российской газете" о том, чем опасны для автомобиля мойки самообслуживания.

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"Мойки самообслуживания - это удобный формат для поддержания чистоты автомобиля, однако существует ряд потенциальных опасностей, которые стоит учитывать:

Во-первых, это качество воды. Она может быть жесткой или содержать примеси. Это может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям, особенно если используются горячая вода и высокое давление.

Во-вторых, слабая защита кузова. При использовании сильных щеток или наждачной губки на мойках самообслуживания можно случайно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, если в них есть песок или другие абразивные частицы.

В-третьих, повреждение уплотнителей и резинок. Чрезмерное давление воды может повредить уплотнители, патрубки и резинки, что может привести к утечкам и другим проблемам в будущем.

Также стоит отметить, что на некоторых мойках самообслуживания нет должного дренажа, это может привести к скоплению воды вне кузова и вызвать коррозию. А при использовании пенных очистителей или моющих средств, если их полностью не смыть, то останутся следы на лакокрасочном покрытии - это вызовет его повреждение.

Кроме того, при использовании моек самообслуживания могут остаться остатки грязи, которые находятся в труднодоступных местах, например, вокруг тормозных суппортов или на подвеске, что может привести к коррозии и другим проблемам", - отметил специалист.

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