На сайте Lada случайно нашли модель Iskra, которую выпустят в 2025 году

Очевидно, что АвтоВАЗ готовится к выводу на рынок новинок: бизнес-седана Lada Aura и "промежуточной" модели Iskra. Накануне "РГ" рассказала, что на сайте Lada была обнаружена скрытая страница "Ауры" с фотографиями и описанием преимуществ. Как выяснил Auto.mail.ru, существует невидимая страница и другой новинки, запланированной на 2025 год, - седана B-класса Lada Iskra.

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Lada Iskra дебютировала на ПМЭФ-2024 в начале лета. Модель показали публике в кузове седан. Также "Искра" будет выпущена в формате универсала и его кросс-версии. На сайте пока засвечен раздел именно с седаном.

Подтверждены габариты: 4333 х 1711 х 1517 мм, длина колёсной базы - 2603 мм. Напомним, что в основе "Искры" лежит иностранная платформа, и "РГ" сравнивала отечественный седан с родственными Logan и Sandero.

Также в списке характеристик указаны длина переднего и заднего свесов - 820 и 910 мм, клиренс - 170 мм, ширина передней и задней колеи - 1534 и 1527 мм.

Указано очевидное, что "концептуально модель займет свободную рыночную нишу между Granta и Vesta, дополняя модельный ряд Lada и расширяя круг поклонников марки".

Старт производства Lada Iskra запланирован на начало 2025 года, продажи стартуют, скорее всего, весной. Ценовое позиционирование Lada Iskra предугадать сложно, так как неизвестен состав опций и силовых агрегатов, но в качестве отправной точки вряд ли стоит брать "социальную" комплектацию Lada Granta за 700 тысяч рублей.

Логично предположить, что "Искра" в базе должна предложить то, чем располагает в средней комплектации "Гранта". Условно говоря, всё строится на дилемме: Lada Granta в топе или же начальная версия Lada Iskra. Таким образом, цена на "Искру" может составить минимум 1,1-1,2 млн рублей, а то и больше, если в базовой версии автомобиль оснастят связкой из 106-сильного мотора и новой 6-ступенчатой МКП.