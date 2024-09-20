Эксперты рассказали, чем грозит закрытие заводов Volkswagen и Audi

Bloomberg и Reuters сообщили, что Volkswagen и Audi увольняют персонал и закрывают предприятия. Volkswagen планирует сократить в нынешнем году до 15 тысяч рабочих мест ради снижения издержек. На выплаты выходных пособий сотрудникам, попавшим под сокращение, потратят 4 млрд евро. Также Audi планирует закрыть завод в Бельгии. Это вызвало у местных жителей протест - они полагают, что автопроизводители выводят свои производства за пределы Евросоюза из-за энергетического кризиса.

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По мнению экспертов портала "АвтоВзгляд", эти события являются негативным следствием политики ЕС. Как отмечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев, европейские страны, поддерживая с подачи Брюсселя санкции против РФ, фактически наложили ограничения на самих себя. В итоге автопром, в частности, немецкий, все больше тяготеет к США.

Замдиректора Института Европы РАН, глава Центра германских исследований Владислав Белов считает, что оснований для перемещения у Volkswagen и остальных автокомпаний Германии достаточно. В частности, в 2035 году на территории ЕС вступит в силу запрет на продажи новых автомобилей с ДВС, включая "гибриды". Поэтому автоконцерны постепенно сокращают свое присутствие в Европе, переводят производственные площадок за пределы юрисдикции ЕС.

Все это - на фоне давления китайцев в сегменте электромобилей. Продукция КНР не только по цене, но и по качеству может конкурировать с европейской.

Ранее "РГ" писала, что россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей.