В Москве за 115 млн рублей продают редкий Aston Martin Vanquish Zagato

1 из 99 универсалов Aston Martin Vanquish Zagato выставили на продажу в Москве. Суперкар 2018 года выпуска практически целиком сделан из композитных материалов. Под капотом у него — атмосферник V12 5.9 мощностью 600 сил и 630 Нм, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом. Несмотря на пятилетнюю историю, шутинг-брейк с пробегом 545 километров представляет собой новый автомобиль. После оплаты дилер привезет машину в течение пяти недель.

© Motor.ru

Совместная линейка спорткаров Aston Martin и ателье Zagato появилась в середине 2010-х годов. В рамках коллаборации инженеры выпустили лимитированные модели с кузовами универсал, купе, кабриолет и спидстер. Всего специалисты собрали 325 уникальных машин, 99 из которых — в модификации Shooting Brake, которая отличалась полностью углепластиковым экстерьером и наличием отсека для вещей за двухместным кокпитом.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение заднеприводный спортуниверсал приводит 5,9-литровый атмосферный V12, отдача которого составляет 600 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Столичный дилер предлагает привезти Vanquish Zagato Shooting Brake в серо-зеленом оттенке кузова с комбинированным салоном, выполненным из черной и серой кожи. Кроме того, в отделке интерьера присутствуют элементы из углеволокна. Приобрести редчайший Aston Martin можно за 114 990 000 рублей.

В начале сентября компания Aston Martin официально представила новое поколение Vanquish. 835-сильный флагманский спорткар стал самой быстрой моделью в истории британского бренда.