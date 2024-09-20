Кроссовер Xcite C-Cross 8 начнут продавать уже в октябре

Суточный объём выпускаемых на "Автозаводе Санкт-Петербург" кроссоверов Xcite X-Cross 8 достиг 30 экземпляров, пишет "Русский автомобиль".

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По информации источника, продажи новой модели могут начаться в октябре текущего года.

По неофициальным данным, Xcite X-Cross 8, прототипом для которого послужил известный китайский кроссовер семейства Chery Tiggo, будет предлагаться в четырёх комплектациях: две моноприводные, две - 4WD, отличающиеся наличием панорамной крыши.

В настоящее время на рынке представлен Xcite X-Cross 7 со 147-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и вариатором стоимостью от 2,5 млн рублей.