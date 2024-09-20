В "Яндекс картах" улучшилась навигация в городах-миллионниках

При построении маршрута на автомобиле во всех крупных городах России "Яндекс Карты" предложат несколько удобных вариантов точки назначения на выбор - например, на парковке или в зоне высадки.

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По заверениям разработчиков, это поможет сориентироваться в системе съездов и сэкономить время в пути.

В пресс-службе компании рассказали "РГ", что наиболее комфортные точки для завершения маршрута подбирает собственная технология отечественного поисковика. Она изучает информацию о зданиях, входах, ближайших парковках, а также учитывает обезличенные данные о том, где водители обычно заканчивают поездку. Данные о точках прибытия обновляются ежедневно и остаются актуальными. С помощью новой технологии уже размечено более миллиона точек прибытия по всей России.

Ранее возможность выбрать комфортную точку завершения маршрута была только у жителей Москвы и Нижнего Новгорода. Сегодня такие точки появились во всех аэропортах, вокзалах, торговых центрах и других организациях со сложной системой съездов в крупных городах России.

Как обещает российский IT-гигант, пользователи смогут выбрать комфортную точку окончания маршрута в зависимости от целей поездки: например, чтобы быстро забрать кого-то из зоны прилета аэропорта или чтобы оставить машину на парковке торгового центра на время шоппинга.

Приложение подскажет, сколько времени займёт путь до нужной точки, и построит к ней оптимальный маршрут. Например, предложит пораньше свернуть с шоссе на парковку или, наоборот, проехать дальше, чтобы оказаться прямо у нужного выхода вокзала.