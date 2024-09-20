Volvo представит 10 новинок в ближайшие полтора года

Volvo пообещала показать 10 новинок к 2026 году. Это будут как рестайлинговые версии моделей, уже представленных на рынке, так и совершенно новые, включая полностью электрический седан ES90. Иными словами, Volvo хоть и отказалась от полной электрификации к 2030 году, но не от планов по закуску электрифицированных машин. Анонсированы гибриды с увеличенным запасом хода и модели на обновленной платформе SPA3, уточняет Automotive News со ссылкой на топ-менеджеров шведской марки.

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Все 10 упомянутых новинок запустят к 2026 году, а некоторые Volvo планирует продавать в США. Так, например, на американском заводе уже запущено производство электрического внедорожника EX90. Следом появится «младшая» модель EX60, которая заменит собой XC60 и бросит вызов Tesla Model Y. О EX60 известно, что в его основу ляжет модернизированный вариант архитектуры SPA3 и он получит высокоэффективные электродвигатели.

Готовится обновление «зеленого» паркетника EX40 (ранее известного как XC40 Recharge), а нишу электрического SUV начального уровня займет EX30. Поставки последнего должны были начаться этим летом, но запуск отложили на 2025 год. Наконец, к производству готовится универсал EV60 Cross Country, а следом состоится премьера нового седана ES90, тизерами которого Volvo поделилась в начале сентября.

В линейке гибридов тоже будет пополнение: запланирован запуск нескольких гибридных автомобилей на платформе SPA1 с увеличенным запасом хода. По словам директора по продуктам и стратегии Volvo Эрика Северинсона, на чистом электричестве такие гибриды смогут проехать больше, чем уходящий бензоэлектрический XC90, показатель которого — 53 километра.

Ранее в Volvo заявили, что на фоне медленно развивающейся зарядной инфраструктуры и отмены государственных стимулов на некоторых рынках компания пересмотрела стратегию электрификации, предусматривающей полный отказ от ДВС к 2030 году. Двигатели внутреннего сгорания останутся в строю, хоть и в составе гибридных силовых установок.