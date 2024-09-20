Парковку в Москве теперь можно оплатить через блиц-приложение

Парковку в Москве теперь можно оплатить с помощью блиц-приложения, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы разработали облегченную версию сервиса "Парковки России" для тех, кто приехал на платную парковку, но не установил перед этим полную версию приложения. Она имеет ограниченный функционал, но позволит водителю быстро оплатить парковку, а затем скачать полную версию в удобное для него время", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, блиц-приложение – удобный вариант для туристов и жителей столицы, которым не нужна полная версия сервиса.

Для того чтобы воспользоваться им, необходимо навести камеру телефона на QR-код, который расположен на информационном щите парковки. Далее откроется онлайн-страница, где можно выбрать: попробовать блиц-версию или установить полную.

Ранее Дептранс объявил о запуске пилотного проекта с динамическим тарифом на паркинг. Согласно проекту, цена стоянки будет зависеть от количества незанятых мест на ней. Если их нет или мало, стоимость будет обычной. При этом, как только места будут освобождаться, цены могут опуститься до нуля.