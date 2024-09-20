Россияне отказываются от бесплатного ремонта своих машин. У всех производителей рано или поздно проявляются производственные дефекты, которые затрагивают ту или иную модель автомобиля. В итоге объявляется отзыв, в ходе которого проводятся работы по устранению неисправностей. Однако, как сообщают IZ.ru, на российском рынке большая часть сервисных кампаний проваливается, так как владельцы отказываются ехать в дилерский центр.

Как пояснили в Росстандарте, работы по устранениею дефектов в отношении большинства автомобилей в нашей стране выполнены не были. Так, в 2023 году в России было объявлено 24 отзыва, под действие которых попадает 328,6 тысячи легковых и грузовых машин, а также автобусов. Но реально посетили сервисный центр для проведения необходимых работ единицы.

Так, в июле прошлого года АвтоВАЗ объявил о сервисной кампании, в ходе которой на 79 548 Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel нужно установить блок ЭРА-ГЛОНАСС. На сегодняшний день устройствами оборудовано только 41 341 транспортное средство.

Владельцы китайских машин также не торопятся устранять дефекты. Так, в ноябре 2023-го Haval объявил об отзыве кроссоверов Jolion, F7, F7x и Dargo по той же причине. Из заявленных 55 тысяч машин работы проведены только на 6 911 экземплярах.

Если речь идёт о моделях ушедших из России брендов, то сами производители продолжают оказывать сервисную поддержку. В частности, в прошлом году BMW отзывал 32 276 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, Toyota — 22 712 единиц техники. В итоге техцентр посетили только 1 370 владельцев немецких машин и 655 японских.

Похожая ситуация складывается и у других брендов, причём вне зависимости от степени серьёзности проблемы.

«Согласованные с Росстандартом отзывные кампании не имеют срока давности и не могут быть завершены до момента устранения неисправностей на всех ТС, которые подлежат ремонтному воздействию в соответствии с разработанной программой мероприятий. При этом прохождение автовладельцами отзывных кампаний носит добровольный характер и зависит от сознательности автовладельцев», — отметили в федеральном агентстве по техническому регулированию.

В ведомстве также напомнили, что вся информация публикуется на сайте Росстандарта, также автомобилистам приходят уведомления на портале госуслуг, если данные о машине указаны в личном кабинете.

По мнению экспертов, провалы сервисных кампаний указывают на наплевательском отношении автомобилистов к собственной безопасности.