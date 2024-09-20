Россияне отказываются бесплатно ремонтировать свои машины
Россияне отказываются от бесплатного ремонта своих машин. У всех производителей рано или поздно проявляются производственные дефекты, которые затрагивают ту или иную модель автомобиля. В итоге объявляется отзыв, в ходе которого проводятся работы по устранению неисправностей. Однако, как сообщают IZ.ru, на российском рынке большая часть сервисных кампаний проваливается, так как владельцы отказываются ехать в дилерский центр.
Как пояснили в Росстандарте, работы по устранениею дефектов в отношении большинства автомобилей в нашей стране выполнены не были. Так, в 2023 году в России было объявлено 24 отзыва, под действие которых попадает 328,6 тысячи легковых и грузовых машин, а также автобусов. Но реально посетили сервисный центр для проведения необходимых работ единицы.
Так, в июле прошлого года АвтоВАЗ объявил о сервисной кампании, в ходе которой на 79 548 Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel нужно установить блок ЭРА-ГЛОНАСС. На сегодняшний день устройствами оборудовано только 41 341 транспортное средство.
Владельцы китайских машин также не торопятся устранять дефекты. Так, в ноябре 2023-го Haval объявил об отзыве кроссоверов Jolion, F7, F7x и Dargo по той же причине. Из заявленных 55 тысяч машин работы проведены только на 6 911 экземплярах.
Если речь идёт о моделях ушедших из России брендов, то сами производители продолжают оказывать сервисную поддержку. В частности, в прошлом году BMW отзывал 32 276 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, Toyota — 22 712 единиц техники. В итоге техцентр посетили только 1 370 владельцев немецких машин и 655 японских.
Похожая ситуация складывается и у других брендов, причём вне зависимости от степени серьёзности проблемы.
«Согласованные с Росстандартом отзывные кампании не имеют срока давности и не могут быть завершены до момента устранения неисправностей на всех ТС, которые подлежат ремонтному воздействию в соответствии с разработанной программой мероприятий. При этом прохождение автовладельцами отзывных кампаний носит добровольный характер и зависит от сознательности автовладельцев», — отметили в федеральном агентстве по техническому регулированию.
В ведомстве также напомнили, что вся информация публикуется на сайте Росстандарта, также автомобилистам приходят уведомления на портале госуслуг, если данные о машине указаны в личном кабинете.
По мнению экспертов, провалы сервисных кампаний указывают на наплевательском отношении автомобилистов к собственной безопасности.
«Пассивность граждан в таком важном вопросе, как безопасность их автомобилей, просто шокирует. Большинство не меняет даже бракованные подушки безопасности, от которых действительно зависит выживание при ДТП, несмотря на то что это бесплатная процедура. При этом радует, что автопроизводители, в том числе покинувшие российский рынок, обеспечивают необходимые запчасти для отзывных кампаний», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.