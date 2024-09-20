В Белоруссии выстроились очереди за подешевевшими Voyah Free

В Белоруссии кроссовер Voyah Free оказался почти вдвое дешевле. В республике работают 10 дилеров премиальной китайской марки, которые установили специальную цену на 490-сильное гибридное исполнение модели. В итоге, большая часть автомобилей из наличия оказалась почти сразу выкуплена.

Так, Voyah Free Pro EVR Flagship сейчас предлагается за 119 900 белорусских рублей — это 3 460 000 российских. Для сравнения, в нашей стране аналогичный гибрид предлагается дилерами от 6 000 000. С чем связана столь внушительная разница, неизвестно.

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Под капотом установлена 1,5-литровая бензиновая турбочетверка отдачей 108 л.с., которая вращает генератор, подзаряжающий тяговую батарею. От неё запитана пара электромоторов суммарной отдачей 489 л.с. и 720 Н∙м.

В чисто электрическом режиме пробег составляет 210 км, а максимальная дальность хода при полном баке бензина доходит до 1221 км. Время разгона до «сотни» равняется 4,8 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч.

Как уточняет дистрибьютор Voyah, продукция марки пользуется хоршим спросом по меркам страны: в августе автосалонами было реализовано 230 автомобилей, а с начала года своих покупателей нашли 1051 машина.