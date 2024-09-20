Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck на СВО

Произведенные компанией американского бизнесмена Илона Маска автомобили Cybertruck были отправлены в зону проведения военной операции. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону спецоперации. Глава Чечни поблагодарил Маска за автомобиль и пригласил его посетить Грозный. Сам Маск опроверг эту информацию и назвал задавшего ему вопрос комментатора «отсталым», раз он принял слова Кадырова о подарке всерьез.

Сегодня глава Чечни сообщил о том, что два автомобиля Cybertruck были направлены в зону проведения специальной военной операции. В качестве доказательства он привел видео, на котором электропикап едет по грунтовой дороге, а в кузове машины сидят вооруженные люди в камуфляже.

«Еще два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность - такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удаленное отключение их не коснулось», - заявил Рамзан Кадыров.

Накануне глава Чечни пожаловался, что глава компании Tesla Илон Маск «отключил» его автомобиль Cybertruck. При этом Кадыров добавил, что таким образом Маск «поступил не по-мужски».