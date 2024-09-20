АвтоВАЗ отреагировал на видео с «бракованной» Lada Niva за 1,3 млн рублей

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский сообщил NEWS.ru, что на «бракованной» Lada Niva за 1,3 млн рублей, видео с которой опубликовал посетитель одного из дилерских центров, установлен неоригинальный аксессуар. Он отметил, что подобная несогласованная доработка могла оказаться решением самого дилера.

Ильинский пообещал, что к компании, которая, как утверждает автор видео, выставила на продажу автомобиль со слишком большой мультимедиа, из-за чего невозможно переключать передачи, будут применены самые строгие санкции. По его словам, с дилерским центром могут даже расторгнуть контракт.

Стало известно о нехватке запчастей для импортных автомобилей в России

Это, естественно, неоригинальный аксессуар, купленный непонятно где. К дилеру за предложение подобных несогласованных доработок будут применены самые строгие санкции вплоть до расторжения контракта, — высказался представитель АвтоВАЗа.

Концерн «АвтоВАЗ» в конце июня временно прекратил производство автомобилей Lada Niva. Такое решение было обусловлено отсутствием приводов для сборки машин. Отмечается, что до принятия этого решения транспортные средства сходили с линии в некомплектном состоянии. Утверждается, что у них был привод на задний мост.