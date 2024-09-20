Китайская Nio присматривается к бельгийскому заводу Audi

Китайская компания может спасти от закрытия завод Audi в Бельгии. Производственная площадка в Бельгии, где собирают Audi Q8 e-tron, переживает не лучшие времена. Последние электрические кроссоверы должны сойти с конвейера в 2025 году, после чего штат завода, насчитывающий три тысячи человек, столкнется с сокращениями, сам же завод рискует закрыться. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на местные СМИ, в покупке предприятия Audi заинтересована китайская Nio.

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В числе причин грядущих сокращений на бельгийском заводе Audi (и ряде других европейских предприятий) — снижение их конкурентоспособности из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России, сообщает РИА «Новости». По этому случаю несколько дней назад в Брюсселе тысячи демонстрантов вышли на протест. В Audi же заявили, что снятие с конвейера Q8 e-torn — вынужденный шаг на фоне отсутствия спроса на электромобили премиум-класса в Европе и мире в целом.

Фламандская газета De Tijd пишет, что Audi активно ищет покупателя, заинтересованного в покупке бельгийского завода, что позволит спасти его от закрытия. На помощь могут прийти китайцы, а именно компания Nio, — электрокары этой марки полуофициально продаются в том числе в России. Журналисты выяснили, что делегация Nio уже посетила площадку, и в ближайшие дни сделка может быть подтверждена.

На европейском рынке Nio присутствует официально с 2021 года, однако продажи китайских электрокаров весьма скромные. Так, например, в июне в Германии зарегистрировать всего четыре десятка таких машин. Для сравнения: другой китайский бренд, BYD, в том же месяце реализовал более четырехсот электромобилей.

Причиной заинтересованности Nio в приобретении европейского завода является то, что с июля компания подпадает под действие повышенных тарифов ЕС на импортируемые китайские электромобили — они составляют 20,8 процента помимо общей пошлины в размере 10 процентов. Наличие предприятия на территории Европы освободит компанию от этих трат.