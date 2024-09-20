В России подорожали все виды топлива

В России начал дорожать бензин и дизельное топливо. Рост цен зафиксирован в 71 российском регионе. По данным Росстата, бензин подорожал в среднем на 15 копеек, а дизельное топливо — на 3 копейки. На данный момент средняя цена за литр бензина составляет 58,51 рублей, а дизеля — 66,89 рублей.

С 10 по 16 сентября средняя цена бензина на российских АЗС составила:

АИ-92 — 53,43 рубля (+6 копеек);АИ-95 — 58,74 рубля (+9 копеек);АИ-98 и выше — 77,76 рубля (+72 копейки).

Максимальный рост цен отмечен в Ненецком автономном округе (+4,3%) и в Республике Алтай (+1,2%). При этом в четырех регионах зафиксировано снижение стоимости топлива, самое значительное — в Камчатском крае (на 0,6%).

В Москве цены на бензин на АЗС колеблются в следующих пределах:

АИ-92 — от 52,19 до 58,29 рублей;АИ-95 — от 57,85 до 65,99 рублей;АИ-98 и выше — от 76,86 до 84,99 рублей.

В Санкт-Петербурге бензин стоит:

АИ-92 — от 52,85 до 54,83 рублей;АИ-95 — от 57,05 до 60,79 рублей;АИ-98 и выше — от 69,60 до 81,30 рубля.

С декабря минувшего года цена на бензин марки АИ-92 выросли на 6,3%, АИ-95 — на 7,3%. Больше всего подорожал бензин АИ-98 и выше — на 13,2%. Дизельное топливо с конца 2023 года подорожало на 3,3%.

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