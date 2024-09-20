Эксперт высказался о новых роботизированных коробках Chery и Geely

Семиступенчатый "робот" 7DCT300 устанавливается на широкий ряд моделей Geely, Chery и суббрендов. Эксперт журнала "За рулём" Илья Хлебушкин рассмотрел основные особенности этой трансмиссии и вероятные поломки.

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Этой коробкой оснащаются модели марки Chery - кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, седан Arrizo 8, а также модели брендов Exeed, Omoda и Jaecoo, Dongfeng Shine Max, с некоторыми техническими отличиями - на Geely Coolray и Atlas, а значит и на BelGee. Другими словами, "робот" весьма популярен.

"По опыту европейских машин, модулю такой конструкции (работающий в масляной ванне блок сцеплений) можно предсказать ресурс около 120-140 тысяч км - но в случае грамотно написанной программы управления", - говорит эксперт "ЗР".

Преимущество китайского "робота" в том, что фрикционные кольца можно поменять отдельно, сэкономив на ремонте. Основной повод для ремонта, по мнению эксперта, - задние подшипники валов. Они закрытого типа, имеют не самый высокий класс точности.