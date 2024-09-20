Представлен обновленный Jetour Dashing

Кроссовер обрел новое «лицо», еще переделали салон. На данный момент модель предложена только с полуторалитровой турбочетверкой, у которой теперь два варианта мощности.

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В России паркетник Jetour Dashing стартовал лишь в прошлом году. А вот в Китае модель принадлежащей компании Chery марки присутствует с 2022-го – там она, напомним, зовется Dasheng. О том, что на родине кроссовер готовится к рестайлингу, стало известно в мае, когда появились сертификационные снимки. Теперь же такая пятидверка представлена официально.

Кроссоверу полностью переделали переднюю часть. Jetour Dashing получил фары, как у гибрида Shanhai L6 (Shanhai – это электрифицированная линейка Jetour с отдельной эмблемой), новые радиаторную решетку и бампер. Кроме того, появились компактные противотуманки. Длина рестайлингового кроссовера равна 4600 мм, что на 10 мм больше, чем у дореформенной пятидверки. Остальные габариты не изменились: ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм.

В салоне – слегка модернизированная передняя панель, другой тоннель и новые материалы отделки. Под центральными дефлекторами обдува появился ряд физических клавиш. Как и прежде, Jetour Dashing имеет раздельные виртуальную приборку и экран мультимедийной системы (в зависимости от комплектации центральный планшет может быть на 12,8 или 15,6 дюйма).

В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка для смартфона, выдвижная подставка для ног переднего пассажирского кресла, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

Обновленный Jetour Dashing дебютировал с младшей бензиновой турбочетверкой 1.5. При этом у двигателя теперь два варианта мощности – на 156 или 184 л.с. (230 и 290 Нм соответственно).

Дореформенному кроссоверу в Китае положен только 156-сильный вариант. Базовый мотор сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй – с 7DCT. Прежний паркетник в КНР еще доступен с турбодвигателем 1.6 мощностью 197 л.с. (290 Нм). Привод в любом случае только передний.

Заказы на рестайлинговый Dashing уже принимают. Сейчас за паркетник просят 109 900 – 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу. Дореформенный паркетник в Китае, как водится, с продаж пока не снимают: такая пятидверка стоит от 94 900 юаней (1,2 млн рублей).

Предназначенный для России кроссовер Jetour Dashing должен обновиться в следующем году. Правда, не факт, что наш SUV изменится так же. А еще у нас скоро появится паркетник Soueast 06, который сделан на базе Dashing.