В Москве появился новый способ оплаты парковки. В столичном департаменте транспорта сообщили, что теперь туристам и москвичам, которые редко пользуются платными парковками, станет проще оплачивать стоянку. Для этого в мегаполисе появилось блиц-приложение «Парковки России», то есть облегчённая версия сервиса, которая обладает минимальным функционалом.

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«Мы разработали облегчённую версию сервиса "Парковки России" для тех, кто приехал на платную парковку, но не установил перед этим полную версию приложения. Она имеет ограниченный функционал, но позволит водителю быстро оплатить парковку, а затем скачать полную версию в удобное для него время», — пояснил глава ведомства Максим Ликсутов.

Для запуска сервиса водителям достаточно навести камеру на QR-код, расположенный на информационном щите в зоне парковки. Если мобильное приложение не установлено, то откроется онлайн-страница, где автомобилист может найти и оплатить стоянку.

«Блиц-версия запускается мгновенно, не требует установки, но обладает только базовым набором функций», — отметили в Дептрансе.

Кроме того, на странице будет ссылка для скачивания приложения с полным функционалом.

Ранее сообщалось, что в Москве появятся динамические тарифы на парковку. Столичный департамент транспорта сообщил о появлении в городе динамических тарифов на стоянку, которые будут меняться в зависимости от загруженности участка. В ведомстве пояснили, что на данный момент проходит тестирование новой системы, которая позволит оставлять автомобили в самом центре мегаполиса бесплатно.