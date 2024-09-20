Цены на подержанные автомобили могут снизиться

Ситуация на вторичном авторынке заставит дилеров снизить цены на машины. Автомобилисты охотно пересаживаются за руль новых китайских автомобилей. А свои старые японские, американские и европейские иномарки сдают в трейд-ин дилерам. В итоге на складах копятся подержанные машины. А желающих их купить не увеличивается, заявил изданию Iz.ru руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

© Quto.ru

По данным аналитиков «Авто.ру Бизнес», на подержанные машины, которые поступают на склады к дилерам через трейд-ин, в августе приходится 44%. И это в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года. У дилеров скопилось много новых машин, поэтому они предлагают акции, с которыми новинки можно купить выгоднее, сдав свой старый автомобиль.

В итоге дилеры оказываются в ситуации, когда подержанных машин уже много. Но и не принимать их тоже нельзя, чтобы активнее продавать новые машины.

По мнению эксперта, выходом из этой ситуации может стать постепенное снижение цен на машины с пробегом.

В августе в нашей стране было продано 560 тыс. автомобилей с пробегом. И это на 2,5% больше, чем месяцем ранее. И на 1,6% больше, чем в августе 2023 года.