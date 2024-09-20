Водители стали получать штрафы за движение задним ходом

Россиянам напомнили об ответственности за езду задним ходом. По мнению большинства автовладельцев, если случайно проскочил нужный поворот, к нему можно вернуться задним ходом, не делая лишний круг при объезде. Это ошибочное мнение, которое влечёт за собой ответственность.

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В соответствии с пунктом 8.12 Правил дорожного движения, езда задним ходом допускается только, это безопасно и не мешает другим участникам дорожного движения. Но это категорически запрещено на перекрестках, мостах, путепроводах, железнодорожных переездах, остановках общественного транспорта, а также пешеходных переходах и в тоннелях.

ГАИ предупреждает о последствиях такого манёвра на улице с односторонним движением. В этом случае езда задним ходом будет считаться нарушением части 3 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях, что влечёт штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Решением Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 года движение задним ходом на улице с односторонним движением и установленным знаком "Въезд запрещен" расценивается как нарушение.

Ранее были перечислены нарушения ПДД, за которые часто штрафуют с наступлением осени. В Центральной России заканчивается солнечная и тёплая осень, а это значит, что впереди всех ждут дожди и слякоть. А также грязь, и тут первое предупреждение — нечитаемые номера могут обратить на себя внимание инспектора ГАИ. Штраф за это нарушение 500 рублей.