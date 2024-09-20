Эксперт назвал самый надежный подержанный кроссовер за 1,6 млн рублей

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, что, имея на руках 1,6 млн рублей, можно купить подержанный кроссовер Honda CR-V, который входит в топ рейтинга самых надежных автомобилей по версии TUV Report.

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«Лучшим, как и у третьего поколения Honda CR-V, считается двигатель R20A объемом 2 литра. На нем можно без проблем отъездить более 350 тысяч км. У двигателя K24А объемом 2,4 литра часто подтекает передний сальник коленвала. Также наблюдается быстрый износ распредвала впускных клапанов», — сказал эксперт.

Вместимость багажника составляет 589 л. При перегрузе и езде по бездорожью быстро теряют упругость пружины и разбиваются шарниры.

Примерно через 8 лет эксплуатации у кроссовера появляются люфты в рулевом управлении. Однако менять рейку не надо. В продаже есть ремкомплекты для ее восстановления.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. В Китае эта модель известна как Chery iCar 03.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Автомобиль Chery iCar 03 под названием Jaecoo J6 может появиться на российском рынке в 2025 году.