Водителям напомнили об уловках сотрудников ГИБДД

Naavtotrasse перечислил уловки недобросовестных инспекторов ГАИ. Чаще всего водители попадаются на нарушении ограничений, введённых временными знаками на врем япроведения дорожных работ (например, запрет обгона). Также инспекторы любят дежурить на пешеходных переходах со сложным плотным трафиком: когда поток пешеходов кажется нескончаемым, у некоторых автомобилистов сдают нервы.

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Кроме того, недобросовестные сотрудники ДПС «любят» места, где запрещено выезжать на встречную полосу. Притом самые отчаянные любители нелегального заработка даже устраивают всевозможные препятствия, например, выпуская на трассу тихоходный транспорт.

Отдельный пункт — это задние пассажиры, которые практически никогда не пристёгиваются ремнями безопасности, за что действующим законодательством предсумотрен штраф, напоминает издание Naavtotrasse. Так что всем седокам стоит быть пристёгнутыми.

Ранее эксперты перечислили пять штрафов, которые водители традиционно получают осенью.