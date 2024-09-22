Глава АвтоВАЗа подтвердил работу над суббрендом для дорогих машин. В беседе с РБК руководитель автогиганта Максим Соколов ответил на вопрос, планируется ли выделять Aura в отдельный суббренд. Глава АвтоВАЗа подчеркнул, что название Aura «зашло очень удачно» из-за сочетания с Aurus, утренней звездой Аврора и аурой с точки зрения атмосферы автомобиля. Максим Соколов намекнул на целую линейку суббрендов Lada, но от конкретики воздержался.

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Из ответа Максима Соколова можно сделать вывод, что маркетологи АвтоВАЗа изучают опыт китайских автопроизводителей, которые «не задумываясь, меняют как перчатки эти бренды». О ценовом позиционировании нового семейства Aura топ-менеджер умолчал, но из описания удлинённого седана следует: речь идёт о суббренде для дорогих машин. Самая оснащённая Aura будет стоить более трёх миллионов рублей!

Инсайдеры раскрыли планы АвтоВАЗа на новый суббренд месяц назад. По неофициальным данным на заводе хотят разделить направлении бизнеса: наряду с историческим бюджетным сегментом появятся более дорогие модели с претензией на премиум. Разрыв между самыми доступными и самыми дорогими моделями Lada действительно растёт: в настоящий момент базовые версии Niva Legend и Granta стоят около миллиона рублей, а за наиболее оснащённые Vesta SW Sportline нужно выложить 2,4 миллиона рублей.

В 2025 году АвтоВАЗ планирует показать кроссовер на базе «Весты», который наверняка окажется дороже исходной модели. Максим Соколов подтвердил, что дизайн и габариты новинки уже утверждены, причём речь идёт о сегменте B+, то есть можно предположить длину свыше 4,5 метра.