Ким Кардашьян показала свой Tesla Cybertruck с окрашенным в матово-серый кузовом

Имея больше денег, чем она, вероятно, может потратить, Ким Кардашьян имеет большой автопарк, причём практически все автомобили в нём окрашены в тот же оттенок серого. Последнее пополнение е1 коллекции — Tesla Cybertruck. Электрический пикап был модифицирован под общую стилистику гаража Ким.

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Cybertruck стал более привлекательным, потому что у него больше нет открытых панелей из нержавеющей стали. Его кузов не покрыт плёнкой (которую предлагает сама Tesla), а был полностью перекрашен. Доработкой занималась компания Platinum Motorsport, которая не описала подробно процесс покраски Cybertruck, но, вероятно, мастерам сначала потребовалось нанести слой специальной грунтовки, позволивший нанести краску на гладкие панели.

Пикап получил комплект огромных 26-дюймовых колес Forgiato. Эти колеса имеют цельную конструкцию диска и имеют плавающие центральные колпаки.

Вы также можете заметить, что пикап сидит ниже, чем обычный Cybertruck. Кажется, Platinum Motorsport поработали над настройками штатной пневмоподвески. Однако это может быть оптической иллюзией, поскольку стандартные черные бамперы, расширители крыльев и пороги пикапа больше не черные и были окрашены в тон остальной части кузова.