Chery выпустила «автомат» для 1,6-литрового мотора

Компания Chery объявила о выпуске нового 8-ступенчатого «автомата» для 1,6-литрового двигателя, передают «Китайские автомобили».

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Трансмиссия получила россыпь новых технологий и готова «переварить» 300 Нм крутящего момента. Новой КПП будут оснащены модели Chery, Exeed, Jetour, а также их «производные». Сборка первой АКП началась в 2022 году. Речь идет о коробке FA840. Упомянутая выше трансмиссия предлагает 8 ступеней.

«Новая трансмиссия для автомобилей Chery известна по индексу 830B. По информации Fuzhen Power, для этой КПП были разработаны инновационные гидроблок и корпус клапана. Такое решение позволило снизить вес трансмиссии на 1,2 кг и повысить ее герметичность», - говорится в публикации.

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