Volkswagen остановил выпуск электрокаров ID.4 из-за найденного дефекта

В США остановили производство Volkswagen ID.4, и вот почему. Выяснилось, что у электрических хэтчбеков, собранных на американском заводе Volkswagen, неисправны двери: уплотнители дверных ручек пропускают воду, из-за чего система дает ошибочную команду на разблокировку замков.

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Автопроизводитель знает об этом дефекте уже полтора года, однако решить проблему до сих пор не удалось. С 23 сентября завод Volkswagen в Чаттануге приостановит выпуск модели на неопределенный срок.

Около двух сотен сотрудников завода Volkswagen в Чаттануге, занятых на сборочной линии ID.4, отправят во внеочередной оплачиваемый отпуск (они сохранят 80 процентов зарплаты), пока компания будет решать проблему с дверными уплотнителями. На сегодняшний день известно, что сквозь них просачивается влага, она оседает на электронных компонентах, из-за чего происходит сбой и двери самопроизвольно разблокируются.

Volkswagen уже трижды отзывал дефектные электрокары. Последний из отзывов, объявленный в начале осени, затронул 98 тысяч машин — некоторые пришлось ремонтировать повторно.

Вместе с производством Volkswagen ID.4 остановлены и отгрузки электрокаров дилерам. На то время, пока они не будут осуществляться, автопроизводитель обещает компенсации продавцам. Сборка ID.4 в США возобновится после того, как Volkswagen устранит дефект, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Volkswagen намеревается остановить на неопределенный срок либо полностью закрыть несколько европейских и китайских предприятий из-за перепроизводства. В США дела у компании тоже идут неважно: например, во втором квартале 2024 года было продано 5690 экземпляров ID.4, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И снижение спроса наблюдается второй квартал подряд.