Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники на МАЗе

Опубликованы зарплаты работников автомобильного завода в Белоруссии. В соседней стране появились вакансии Минского автомобильного завода. На предприятия требуются много сотрудников от уборщиков и водителей до начальников отделов и инженеров. Платить готовы от 1,2 до 4 тыс. белорусских рублей. В пересчёте на российские деньги это примерно 34−115 тыс. рублей.

Меньше всего готовы платить дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю. Этот специалист ищет брак на производстве. Ему положена зарплата от 1 190 до 1 590 белорусских рублей (34 300−45 800). Примерно столько же готовы платить контролёру сварочных работ и уборщику.

Ещё на завод требуются наладчик, резчики, операторы, прессовщики, водители. Их зарплата колеблется от 1,6 до 2,5 тыс. белорусских рублей (46−72 тыс. российских рублей). Специалисту по внешнеэкономической деятельности платят до 2 109 белорусских рублей (60 800 российских), начальникам отделов логистики и контроля доставки — до 3,2 тыс. бел. рублей (92 тыс. рос. рублей).

Больше предлагают зуборезчику (3 330 бел. рублей — 96 тыс. рос. рублей) и огнеупорщику (3 660 бел. рублей — 105 тыс. рус. рублей).

Самую высокую зарплату готовы платить начальникам отделов информационных технологий и автономного транспорта (до 3 200 бел. рублей — 92 тыс. рос. рублей), термисту (3 800 бел. рублей — 109 тыс. рос. рублей) и заместителю начальника управления по эффективности качества закупок (4 060 бел. рублей — 117 рос. рублей).

Для сравнения, в сентябре средняя заработная плата на российском автозаводе «Урал» достигла 82 787 рублей.