Что известно о новой Mazda EZ-6 2025 года

Фотошпионы заметили замаскированный прототип новой Mazda EZ-6 2025 года во время тестирования модели в Германии. Об этом сообщает Carbuzz.com.

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Месяц назад японский бренд подтвердил, что модель появится в Европе. Данный электрифицированный седан китайского производства станет духовным преемником Mazda 6 и достойным конкурентом Volkswagen ID.7.

Машина имеет следующие габариты: длина - 4921, мм, ширина – 1890 мм, высота - 1485 мм, колесная база – 2895 мм. Mazda EZ-6 будет представлена либо как электромобиль с задним расположением двигателя мощностью 218 л.с. и предполагаемым запасом хода 600 км, либо как гибрид с запасом хода около 1200 км. Электрической модели дали двигатель максимальной мощностью 260 л.с. У гибрида установлены 95-сильный ДВС и 217-сильный тяговый электромотор.

Машина получила 4-мегапиксельные панорамные камеры высокого разрешения и 12 высокопроизводительные ультразвуковые радары. Она поддерживает автоматическую и дистанционную парковку. Кабину оснатили полностью ЖК-панелью приборов, 14,6-дюймовым центральным экраном управления и двухспицевым рулем.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» сообщило, что российский электромобиль «Атом» будет оснащен системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Компания уточнила, что в России это будет первая подобная разработка для автомобилей с применением ИИ.