Самокатчиков стали чаще штрафовать

В России оштрафовали очередного нарушителя на электросамокате. В Тюменской области суд постановил изъять электросамокат у нарушителя за нарушение правил дорожного движения. Водитель управлял СИМ в состоянии алкогольного опьянения и ехал по дороге общего пользования. Об этом пишет издание Iz.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции МВД РФ.

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Мужчина, на которого завели уголовное дело, ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В результате суд признал его виновным за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.

В качестве наказания нарушителю назначали 240 часов обязательных работ и конфисковал личный электросамокат в доход государства. Кроме того, у мужчины отобрали водительское удостоверение на 2,5 года.

Недавно «Яндекс» впервые оштрафовал пользователя на 100 тыс. рублей за то, что он разрешил нескольким детям прокатиться на самокате. Прохожий сфотографировал троих подростков, которые одновременно ехали на одном электросамокате, и отправил фотографию в службу поддержки. Спустя несколько дней уже другой сервис, «МТС Юрент», выписал такой же штраф за поездку вдвоём на одном самокате.

Ранее изданию Iz.ru директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти кикшеринга МТС Юрент Максим Мухтабаров рассказал о самых серьёзных нарушениях, которые допускают самокатчики. В список попали аварии с причинением вреда здоровью. Чаще всего это происходит из-за несоблюдения ПДД водителями СИМ. Например, при движении на высокой скорости в пешеходном потоке или при переезде пешеходного перехода на самокате. Ещё к серьёзным нарушениям эксперт отнёс управление СИМ в нетрезвом виде, управление самокатами несовершеннолетними и езда вдвоём на одном электросамокате.