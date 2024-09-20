В России резко сократилось количество автоподстав

В РФ сократилось количество регионов с риском мошенничества по ОСАГО. За последний год число российских регионов с повышенными рисками страхового мошенничества уменьшилось до четырёх, а в «красной зоне» остаются Ингушетия, Дагестан, Чечня и Новосибирская область. При этом за последний год ситуация на всей территории России заметно улучшилась.

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В Центробанке отметили, что за последний год ситуация значительно улучшилась почти по всей стране, а число «проблемных» областей сократилось более чем вдвое.

«За год с июля 2023 года их число сократилось с 10 до 4 субъектов. За II квартал улучшила свои показатели и вышла из списка проблемных регионов Карачаево-Черкесская Республика. В “красной” зоне по-прежнему остаются республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также Новосибирская область», — сообщил регулятор.

В Банке России напомнили, что необоснованные выплаты по фиктивным ДТП, завышенным требованиям потерпевших и другим недобросовестным действиям в итоге становятся причиной повышения стоимости «автогражданки» для всех водителей.

Отмечается, что ведомство доработало технологию риск-профилирования регионов страны с использовали в мониторинге новый показатель по признаку «неоднократности» убытков.

«Он позволяет проанализировать региональную специфику по случаям, когда один и тот же водитель или автомобиль в течение года несколько раз становятся участниками аварии. Если в регионе на долю страховых событий с такими признаками приходится много ДТП, это говорит о высоких рисках недобросовестных действий. Например, неоднократные аварии с участием водителя, который получает крупные страховые выплаты в качестве потерпевшего, могут быть намеренными», — подчеркнули в Центробанке.

Регулярный анализ рынка с учётом всех показателей позволяет обнаружить «негативные тенденции» в регионах и более эффективно бороться со страховым мошенничеством. Мера также помогает сохранять уровень доступности ОСАГО в регионах и сдерживать цены на полисы.