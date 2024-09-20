В Госдуме готовят новый закон в защиту тонировки

В Госдуме начали работу над новым законом в защиту тонировки. Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что подготовленный ранее законопроект, предусматривающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стёкол автомобилей, был отклонён. Однако политик не намерен сдаваться и уже приступил к работе над новой версией документа.

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«Это далеко не первая буксующая инициатива ЛДПР в поддержку автолюбителей. Также мы проталкивали законопроекты по короткому полису ОСАГО, изменению количества дней для обжалования штрафов и многое другое. Всему своё время — нужно только приложить максимум усилий», — подчеркнул депутат.

Нилов отметил, что на данный момент ждёт отзыва на проект поправок в часть 3 статьи 12.5 КоАП от вице-премьера Виталия Савельева, а также готовится продолжить работу над новой редакцией законопроекта.

«Водители этого ждут, подвести их никак нельзя», — заключил депутат.

Напомним, ранее политик внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому автомобилистов не будут наказывать за нанесение тёмной плёнки на передние боковые стёкла, если светопропускание составляет не менее 50% вместо нынешних 70%.

Авторы документа напоминают, что тонировка разрешена во многих странах, так как защищает салон от попадания прямых солнечных лучей, исключает ослепление водителей, снижает температуру в салоне и нагрузку на кондиционер в жаркое время года — последнее также позволяет экономить топливо.

«Штрафы за тонировку стёкол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, это также является поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений», — говорится в пояснительной записке.

Отдельно уточняется, что требования к тонировке лобового стекла остаются без изменений.