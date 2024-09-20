В ГАИ дали разъяснения по поводу оклейки машины пленкой

Автовладельцам объяснили, нужны ли изменения в ПТС после оклейки машины плёнкой. Часть автовладельцев уверены, что об этом нужно сообщать в МРЭО, другие же считают эту меру бессмысленной, ведь машина сохраняет прежний цвет под плёнкой.

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Очевидно, что проблемы возникнут при сравнении инспектором ДПС актуального цвета с тем, что указан в свидетельстве о регистрации. При несовпадении водителю, согласно Кодексу об административных правонарушениях, будет выписан штраф за управление незарегистрированным транспортным средством или нарушение регистрационных правил, что повлечёт штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей и защита своих интересов в суде.

При оклейке транспортного средства цветной пленкой, имитирующей цветографические схемы специальных служб, что запрещено, можно получить штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет, согласно пункту 12.5 КоАП.

На основании пункта 59.3 приказа МВД России от 07.08.2013 N 605 изменение регистрационных данных в случае смены цвета автомобиля производится по заявлению владельца транспортного средства.

В случае, если машина оклеена прозрачной пленкой или изменился оттенок цвета, указанного в ПТС, дополнительная регистрация не нужна, уточнили в ГАИ. При полном изменении цвета автомобиля машины или более 50% кузова требуется обязательная регистрация. С этой целью владельцу нужно записаться на приём в ГАИ через сайт «Госуслуги» и подать заявление.