Audi Q7 следующего поколения засветился в ходе дорожных испытаний

По предварительным данным, премьера новинки немецкой марки пройдёт во второй половине следующего года, а до дилеров автомобили, вероятно, доберутся в начале 2026-го.

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Компания Audi выпускает кроссовер Q7 с 2005 года, а актуальное второе поколение появилось в 2015 году. Первый рестайлинг эта модель пережила в 2019 году, второй – в начале текущего, а посвежевшая версия с PHEV-установкой была рассекречена минувшей весной. Сейчас производитель занимается разработкой Audi Q7 следующей генерации: пока что прототипы будущей новинки находятся на этапе летних дорожных испытаний.

Фотошпионы поймали замаскированный прототип будущей новинки в ходе испытаний на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Автомобиль на них весьма тщательно спрятан с помощью камуфляжа, однако некоторые детали разглядеть всё-таки можно.

В передней части нового Audi Q7 можно увидеть огромную фирменную решётку радиатора с рисунком в виде сетки с клиновидными ячейками, вверху по центру располагается узнаваемый логотип в виде четырёх колец. Нижнюю часть переднего бампера занимает большой воздухозаборник с узором в виде мелких сот. Головную оптику пока не разглядеть, но скорее всего, она окажется двухэтажной (сверху – дневные ходовые огни, ниже – основные блоки фар).

У следующего «ку седьмого», вероятно, будут выдвижные дверные ручки, традиционные наружные зеркала, рейлинги и антенна «акулий плавник» на крыше. У прототипа верхнюю часть багажной двери венчает лаконичныq спойлер со встроенным стоп-сигналом, в нижней части заднего бампера расположены вытянутые горизонтальные светоотражатели, а также пара трапециевидных патрубков выхлопной системы. В отличие от предыдущих тестовых машин с временной светотехникой, нынешний прототип уже оснащён новыми фонарями, которые заходят на задние крылья.

По предварительным данным, у Audi Q7 следующей генерации будет пересмотренная техника. Ожидается, что в европейской гамме новинки будут различные бензиновые и дизельные двигатели, причём все они будут работать в составе мягкогибридных установок (MHEV). Подключаемый гибрид по-прежнему останется в строю, при этом, по данным издания, его запас хода при движении только на электротяге вырастет до 100 км (при расчёте по циклу WLTP). Отметим, у актуального PHEV-варианта показатель составляет 85 км.

Напомним, в основе установки актуального подключаемого гибрида Q7 лежит 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, работающий в тандеме с модернизированным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В версии 55 TFSI e quattro совокупная отдача равна 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу нужно 5,7 секунды. В исполнении 60 TFSI e quattro – 490 л.с. и 700 Нм; на первую «сотню» уходит 5 секунд.

В начале текущего месяца марка Audi рассекретила кроссоверы Q5 и SQ5 нового поколения. Им досталась платформа, как у нового A5, а в линейку вошли три варианта ДВС.